Один из старейших патриархатов мира признал ПЦУ

Старейший после Вселенского патриархата Александрийский патриархат официально признал автокефальную Православную церковь Украины.

Источник: заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря в Facebook, BBC.

Прямая речь: "Сегодня, 8 ноября, Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в день Собора Архистратига Михаила (по новому стилю) в храме Архангелов (El-Zaher, Daher, Каир, Египет) во время Божественной литургии поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины".

Детали: Зоря также опубликовал официальное сообщение о признании Патриаршего и Синодального Томоса Вселенского Патриархата об автокефалии Украинской Церкви и включении имени Предстоятеля Православной Церкви Украины Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания в Диптих для поминовения.

Зоря добавил перевод сообщения.

Дословно: "В последние месяцы мы увидели расположение/желание Братьев Святых Иерархов признанать предоставленную через синодальный томос Всесвятейшим Вселенским Патриархом Автокефалию Украинской Церкви.

Как это является известным всем, наша Святая Кафолическая Православная Церковь функционирует через соборную систему управления, как получила это по традиции и от Святых Вселенских Соборов. В связи с этим и Председатели Поместных Церковных Соборов являются одними из их членов.

В связи с этим и мы, как член и исполнительная власть расположения/желания Братьев Святых Иерархов, помянули в Диптихах Кафолической Православной Церкви предстоятеля Автокефальной Церкви Киевской и всея Украины Блаженнейшего Митрополита Кир Кир Епифания, горячо молясь о мире и благостоянии наших Православных Церквей.

В Александрии, 8 ноября 2019 г.".

На опубликованном спикером ПЦУ видео на 45 минуте звучит имя Митрополита Епифания

На видео на 45 минуте звучит имя Митрополита Епифания.

Как пишет BBC, Александрийский патриархат стал первым среди старых патриархатов православного мира (после Константинополя, который предоставил томос), который начал евхаристическое (церковное) общение с ПЦУ и начал поминать ее предстоятеля.

Александрийский патриархат занимает второе место в диптихе православных церквей мира.

Всего в диптихе находится 15 автокефальных церквей, а ПЦУ в нем занимает последнее место.

Почему это важно: Признание Александрийским патриархатом ПЦУ станет мощным сигналом для всего православного мира. BBC напоминает, что многие другие поместные церкви уже заявляли, что будут определяться относительно своего отношения к Православной церкви Украины после того, как ее признают старые патриархаты, такие как Александрийский.

Что было раньше: Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную Церковь Украины.

Элладская церковь стала первой после Вселенского Патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое общение.

После этого чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не вспоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима.

Позже РПЦ прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви 3 ноября за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.

В то же время Польская автокефальная православная церковь заявилазаявлением о непризнании Православной церкви Украины.

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Напомним: