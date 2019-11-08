Махинации с "Богданами": НАБУ изъяло в Минобороны 15 томов документов

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Пятница, 8 ноября 2019, 22:53

8 сентября в одном из структурных подразделений Министерства обороны детективы Национального антикоррупционного бюро изъяли для проверки около 15 томов документов в рамках расследования дела о закупках вооружения и военной техники для армии.

Источник: сайт Минобороны

Детали: Старший детектив НАБУ сообщил, что сейчас бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей и ценообразования на указанную продукцию.

Ожидается, что группа детективов-аудиторов бюро будет работать в Минобороны минимум два месяца.

Дословно: "В частности, проводится проверка обоснованности закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей "Богдан-2251" и грузовых автомобилей "МАЗ-5316" и "МАЗ-6317". В рамках производства выясняются причины ежегодного роста на 30 процентов цены на эти автомобили, а также законность и основания заключения дополнительных соглашений, которые увеличивали их стоимость".

Предыстория:

19 июля Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс" в рамках расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ, которые в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

Украинская правда
Темы: НАБУ Минобороны криминал


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