Источник: сообщение НАБУ

Национальное антикорцпийне бюро проводит обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс", в частности в спортивном клубе "5 элемент".

Прямая речь: "Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, которые в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам".

Деталі: Предварительная правовая квалификация дела – ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата в особо крупных размерах или организованной группой).

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