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НАБУ пришло с обысками в близкую к Порошенко корпорацию

Пятница, 19 июля 2019, 11:45
НАБУ пришло с обысками в близкую к Порошенко корпорацию

Источник: сообщение НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в помещениях автомобильной компании "Богдан Моторс", в частности в спортивном клубе "5 элемент".

Прямая речь: "Следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, которые в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам".

Деталі: Предварительная правовая квалификация дела – ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата в особо крупных размерах или организованной группой).

Расследование здетективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

Другой информации правоохранители не сообщают из-за необходимости сохранения тайны следствия.

Спортивно-оздоровительный комплекс "Монитор", более известный как элитный фитнес-клуб "5-й элемент", принадлежит нескольким акционерным обществам, а конечными бенефициарами являются предыдущий президент Петр Порошенко и его соратник, нардеп Игорь Кононенко.

Владельцами частного акционерного общества "Автомобильная компания "Богдан Моторс" являются несколько фирм, закрытых венчурных фондов и кипрская компания. Бенефициар корпорации "Богдан" – бывший первый заместитель секретаря СНБО, фигурант расследования о хищении в "Укроборонпроме" и бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковський, который официально приобрел ее у экс-президента в 2009 году.

Что было раньше: Источники "Украинской правды" сообщали, что детективы НАБУ приехали с обысками в элитный спортклуб "5 элемент", принадлежащий Петру Порошенко. Однако правоохранителей не пускали в помещение, объясняя, что там приемная народного депутата.

История вопроса:

  • В январе 2018 года волонтеры сообщали, что из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.
  • Позже сообщалось, что структуры Министерства обороны самостоятельно закупают запчасти и ремонтные услуги для санитарных автомобилей "Богдан 2251".

Украинская правда
Темы: ПорошенкоНАБУГладковскийобыски
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