Возле Шулявского моста нашли склад боеприпасов
Пятница, 8 ноября 2019, 22:27
В 30 метрах от Шулявского путепровода в Киеве во время замены инженерных сетей нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны.
Источник: сайт Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева
Прямая речь: "Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что при таких работ в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны".
Детали: На место вызвали специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они уже изъяли 35 снарядов различных типов. Работы продолжаются.
Напомним:
- Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
- Работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения планируется завершить до конца 2019 года - начала 2020 года.
Украинская правда