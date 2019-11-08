Возле Шулявского моста нашли склад боеприпасов

В 30 метрах от Шулявского путепровода в Киеве во время замены инженерных сетей нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

Источник: сайт Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева

Прямая речь: "Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что при таких работ в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны".

Детали: На место вызвали специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они уже изъяли 35 снарядов различных типов. Работы продолжаются.

Напомним: