Возле Шулявского моста нашли склад боеприпасов

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Пятница, 8 ноября 2019, 23:27

В 30 метрах от Шулявского путепровода в Киеве во время замены инженерных сетей нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны.

Источник: сайт Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева

Прямая речь: "Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что при таких работ в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны".

Детали: На место вызвали специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они уже изъяли 35 снарядов различных типов. Работы продолжаются.

 

Напомним:

  • Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
  • Работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения планируется завершить до конца 2019 года - начала 2020 года. 

Украинская правда
Темы: Киев чрезвычайное происшествие строительство


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