Война на Донбассе - "внутренний конфликт", ответственность - на Киеве: опрос в ОРДЛО

По мнению жителей оккупированных территории Луганской и Донецкой областей, за конфликт на востоке Украины в большей степени ответственна украинская власть после Майдана и местные активисты, а также США.

Источник: Результаты количественного исследования общественного мнения на оккупированных территориях, проведенного с 7 по 31 октября компанией "Нью имидж маркетинг групп" и обнародованого в "Зеркале недели"

Детали: 76% опрошенных жителей ОРДЛО "полностью согласны" и "скорее согласны" с тем, что война в Донбассе - внутренний украинский конфликт (35,6 и 40,5% соответственно). "Скорее не согласны" с этим 14,1% респондентов, абсолютно не согласны 9,3%.

При этом 86% с тем, что у истоков конфликта стояли пророссийские группировки и Москва "скорее не согласны" 45,1% и "совершенно не согласны" 44,9% опрошенных.

8,5% опрошенных заподозрили неладное в неисчерпаемости милитаристских потенциалов ОРДЛО. 3,1% "полностью согласны" с тем, что войну на Донбассе начали Россия и местные пророссийские группировки. 6,4% с этим "скорее согласны".

Ответственность за войну на Донбассе жители ОРДЛО возлагают также на украинскую власть во главе с Януковичем, ЕС, активистов Антимайдана, Россию и власть "Л/ДНР".

При этом 63,6% опрошенных считают, что восстановление Донбасса должно проходить за счет Украины.

29,3% считают справедливым призвать к оплате восстановления Донбасса украинских олигархов, 18,5% не хотят зависимости в этом вопросе ни от кого и рассчитывают на собственные силы. 17% готовы возложить это бремя на США. 16,5% считают справедливым восстанавливать Донбасс за счет Европы, 16% - за счет России. 13% опрошенных возлагают расходы на восстановление региона на плечи всех вышеупомянутых.

При этом, по мнению жителей "Л/ДНР", контролировать восстановление Донбасса должна власть непризнанных республик - 67% и Россия - 50,2% опрошенных. Киеву доверили бы контролировать восстановление 24,9%, Евросоюза - 8,1%, Америке 2,4%.

В ходе исследования было опрошено 1606 респондентов, 800 на неподконтрольной части Луганской, 806 - на неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчетов выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, скорректированные с учетом имеющихся демографических данных ВПЛ, которые покинули неподконтрольные территории. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.