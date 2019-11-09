С задержанным в Польше Мазуром встретился украинский консул

Украинский консул встретился в Польше с задержанным ветераном АТО, одним из лидеров "УНА-УНСО" Игорем Мазуром.

Источник: заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Консул Украины безотлагательно выехал к месту задержания гражданина Украины, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию, а также обсудили вопросы адвокатской защиты.

Прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины".

Что было раньше: В субботу в Польше задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Мазура задержали на пограничном пункте Дорогуск по запросу РФ. По информации омбудсмена, к Мазуру не допускали украинского консула и не предоставляли адвоката.