С задержанным в Польше Мазуром встретился украинский консул
Украинский консул встретился в Польше с задержанным ветераном АТО, одним из лидеров "УНА-УНСО" Игорем Мазуром.
Источник: заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Консул Украины безотлагательно выехал к месту задержания гражданина Украины, встретился с задержанным, предоставил необходимую консультацию, а также обсудили вопросы адвокатской защиты.
Прорабатывается комплекс вопросов по защите прав задержанного гражданина Украины".
Что было раньше: В субботу в Польше задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Мазура задержали на пограничном пункте Дорогуск по запросу РФ. По информации омбудсмена, к Мазуру не допускали украинского консула и не предоставляли адвоката.
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