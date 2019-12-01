ОБСЕ вновь зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины" на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Источник: отчет ОБСЕ от 30 ноября

Детали: Наблюдатели сообщили, что больше всего нарушений в Донецкой области зафиксировано вблизи Светлодарска и возле Донецкой фильтровальной станции.

На Луганщине аналогичные нарушения были неподалеку Золотого-4.

Миссия продолжает наблюдение за участками разведения сил и средств.

Дословно: "На участке разведения в районе Станицы Луганской команда СММ видела, как рабочие с неподконтрольных правительству районов выполняли ремонтные работы на асфальтовом покрытии и устанавливали новые перила на металлической конструкции моста у Станицы Луганской."

Напомним: