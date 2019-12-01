ОБСЕ вновь зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины" на Донбассе

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Воскресенье, 1 декабря 2019, 03:50

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Источник: отчет ОБСЕ от 30 ноября

Детали: Наблюдатели сообщили, что больше всего нарушений в Донецкой области зафиксировано вблизи Светлодарска и возле Донецкой фильтровальной станции.

На Луганщине аналогичные нарушения были неподалеку Золотого-4.

Миссия продолжает наблюдение за участками разведения сил и средств.

Дословно: "На участке разведения в районе Станицы Луганской команда СММ видела, как рабочие с неподконтрольных правительству районов выполняли ремонтные работы на асфальтовом покрытии и устанавливали новые перила на металлической конструкции моста у Станицы Луганской."

Напомним:

  • Неделю назад СММ ОБСЕ сообщила, что оккупанты на участке разведения в районе Станицы Луганской переводили рельсы на железнодорожном мосту.
  • Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в период с вечера 15 ноября по вечера 17 ноября во Донецкой области.

Украинская правда
Темы: ОБСЕ Донбасс


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