ОБСЕ вновь зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины" на Донбассе
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Воскресенье, 1 декабря 2019, 03:50
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
Источник: отчет ОБСЕ от 30 ноября
Детали: Наблюдатели сообщили, что больше всего нарушений в Донецкой области зафиксировано вблизи Светлодарска и возле Донецкой фильтровальной станции.
На Луганщине аналогичные нарушения были неподалеку Золотого-4.
Миссия продолжает наблюдение за участками разведения сил и средств.
Дословно: "На участке разведения в районе Станицы Луганской команда СММ видела, как рабочие с неподконтрольных правительству районов выполняли ремонтные работы на асфальтовом покрытии и устанавливали новые перила на металлической конструкции моста у Станицы Луганской."
Напомним:
- Неделю назад СММ ОБСЕ сообщила, что оккупанты на участке разведения в районе Станицы Луганской переводили рельсы на железнодорожном мосту.
- Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в период с вечера 15 ноября по вечера 17 ноября во Донецкой области.
Украинская правда
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