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Диверсанты пытались прорваться в тыл ОС, погибли двое украинских военных  

Воскресенье, 1 декабря 2019, 20:02
Диверсанты пытались прорваться в тыл ОС, погибли двое украинских военных  

В зоне проведения операции Объединенных сил во время попытки диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС погибли двое украинских военных.

Источник: пресс-центр ОС

Детали: С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был задействован очередной резерв.

Дословно: "Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. В результате взрыва воины получили ранения, несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва".

Напомним,

  • Согласно данным штаба ОС по состоянию на вечер 1 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил боевики дважды нарушили режим прекращения огня, о потерях в результате обстрелов среди личного состава ОС не сообщалось.

Украинская правда

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Темы: ДонбассМинские соглашенияООСжертвы
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