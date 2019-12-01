Диверсанты пытались прорваться в тыл ОС, погибли двое украинских военных
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Воскресенье, 1 декабря 2019, 21:02
В зоне проведения операции Объединенных сил во время попытки диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС погибли двое украинских военных.
Источник: пресс-центр ОС
Детали: С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был задействован очередной резерв.
Дословно: "Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались двое украинских военнослужащих. В результате взрыва воины получили ранения, несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва".
Напомним,
- Согласно данным штаба ОС по состоянию на вечер 1 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил боевики дважды нарушили режим прекращения огня, о потерях в результате обстрелов среди личного состава ОС не сообщалось.
Украинская правда
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