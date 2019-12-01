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В Украине отреагировали на угрозы РФ о "выходе из состава ряда областей"

Воскресенье, 1 декабря 2019, 21:55
В Украине отреагировали на угрозы РФ о выходе из состава ряда областей

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и замглавы МИД Украины Василий Боднар отреагировали на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможности "выхода из состава Украины ряда областей".

Источник: Twitter Кулебы, Facebook замглавы МИД Украины Василия Боднара

Прямая речь Кулебы: "Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет".

"Вместе с тем, готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрениея  европейских стандартов жизни", добавил вице-премьер.

В свою очередь Боднар заявил, что Россия "в очередной раз пытается разыграть "национальный вопрос"в Украине".

Дословно: "Заявление - классический набор штампов, предвзятостей и манипуляций, которые Кремль широкомасштабно использует относительно этнонациональных вопросов в Украине. ... Провокационные формулировки и тон заявления направлены против территориальной целостности Украины и укладываются в логику продолжения гибридной агрессии Рф против нашего государства".

"Очевидны попытки разжечь межнациональную вражду в Украине. Хотя права национальных меньшинств в полной мере обеспечены украинским государством. ... Логичным является вопрос - как обеспечены права украинцев в РФ, сколько школ имеет многомиллионная украинская община в РФ? Ответ - ни одной!".

Детали: Замглавы МИД напомнил, что российские оккупанты "системно уничтожают украинское и крымскотатарское образование на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Автономной Республике Крым".

Дословно: "За почти 6 лет оккупации в 76 (!) раз уменьшилось количество учеников в Крыму, которые учились на украинском языке: с 13 тыс. учеников осталось всего лишь 172. Вместе с прекращением деятельности системы культурных институтов ... политика России в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является прямой дискриминацией относительно украинской и крымскотатарской общин на этих территориях".

"Настоящая цель заявления Володина - отвлечь внимание мировой общественности от политики притеснения и запугивания Кремля на временно оккупированных территориях Украины, а также в середине России", - заявил Боднар.

При этом он призвал правоохранительные органы Украины "изучить указанные высказывания российского чиновника на предмет нарушения законодательства Украины".

Напомним,

  • Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что из-за "национализма и притеснения малых народов" из состава Украины могут выйти ряд областей.
  • По словам Володина, в Украине "постоянно нарушаются права нацменьшинств".

Украинская правда

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Темы: ДонбассРосcия
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