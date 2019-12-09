Google "научил" свой искуственный интеллект понимать украинский язык
Алгоритм поиска Google BERT, чья нейронная сеть способна распознавать предложения и его составные части в запросах пользователей, пополнился более чем 70 языками.
Источник: Google блог, Google SearchLiaison в Twitter
Детали: Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) – алгоритм, улучшающий релевантность результатов поиска за счет способности анализировать целые предложения – в том числе предлоги и словосочетания – вместо ключевых фраз.
Алгоритм использует нейронную сеть, которая наделяет поисковую систему "пониманием" на разных языках. Сначала он работал только на английском для запросов в США.
10 декабря Google добавил в алгоритм способность "распознавать" более 70 языков, в том числе украинский.
Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Serbian, Sinhalese, Slovak, Slovenian, Swahili, Swedish, Tagalog, Tajik, Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Uzbek & Vietnamese.— Google SearchLiaison (@searchliaison) December 9, 2019