Google "научил" свой поиск понимать украинский язык

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Вторник, 10 декабря 2019, 00:17

Алгоритм поиска Google BERT, способный распознавать предложения и его составные части в запросах пользователей, пополнился более чем 70 языками.

Источник: Google блог, Google SearchLiaison в Twitter

Детали: Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) – алгоритм, улучшающий релевантность результатов поиска за счет способности анализировать целые предложения – в том числе предлоги и словосочетания – вместо ключевых фраз.

Алгоритм использует нейронную сеть, которая наделяет поисковую систему "пониманием" на разных языках. Сначала он работал только на английском для запросов в США. 

10 декабря Google добавил в алгоритм способность "распознавать" более 70 языков, в том числе украинский.

Украинская правда
Темы: интернет


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