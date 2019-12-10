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Зеленский пригласил Соловьева на Донбасс: "туфли Бриони не запачкаете"

Вторник, 10 декабря 2019, 01:03

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы оккупированый Донбасс на переговорах также представляли переселенцы, выехавшие на территорию подконтрольную Киеву.

Источник: ответ Зеленского на брифинге в Париже

"В Станице Луганской, в Петровском, в Золотом, где мы разводили войска, я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса, работающих... квартира у них на оккупированной части, а работают они в школе у ​​нас, в Украине, или наоборот.

Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев (Владимир - российский пропагандист - ред.) – весело расказывет в Москве, что происходит – а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете.

И мне кажется, это важно, все это чувствовать и понимать... Я так хотел, чтобы в Минске к так называемым представителям Донбасса присоединились представители тех, кто выехали (с Донбасса - ред.). Они реальные переселенцы и жители оккупированного Донбасса".

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Предистория:

  • Президенты Франции, Украины, России и канслер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийРосcияДонбасс
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