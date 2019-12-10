Зеленский пригласил Соловьева на Донбасс: "туфли Бриони не запачкаете"
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы оккупированый Донбасс на переговорах также представляли переселенцы, выехавшие на территорию подконтрольную Киеву.
Источник: ответ Зеленского на брифинге в Париже
"В Станице Луганской, в Петровском, в Золотом, где мы разводили войска, я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса, работающих... квартира у них на оккупированной части, а работают они в школе у нас, в Украине, или наоборот.
Вы приезжайте, я вам лично покажу. Только чтобы реально. Не так, как ваши, там товарищ Соловьев (Владимир - российский пропагандист - ред.) – весело расказывет в Москве, что происходит – а я всегда говорю, а вы приезжайте прямо, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, я думаю, туфли Бриони, или что там, ни запачкаете.
И мне кажется, это важно, все это чувствовать и понимать... Я так хотел, чтобы в Минске к так называемым представителям Донбасса присоединились представители тех, кто выехали (с Донбасса - ред.). Они реальные переселенцы и жители оккупированного Донбасса".
Читайте также: 5 нормандских встреч до Зеленского. Как Украина договаривалась о мире
"Выборы, Конституция и "представители Донбасса": на что согласится Зеленский на саммите в Париже"
Не доверять Путину и не оставаться один на один. Советы Порошенко Зеленскому на саммит в Париже
Предистория:
- Президенты Франции, Украины, России и канслер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.