Из Украины в Южную Африку вылетели пять львов

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Вторник, 10 декабря 2019, 04:23

В заповедник в Южно-Африканской Республике передали пять львов, которые жили в зоопарке в Запорожской области.

Источник: Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины, аэропорт "Борисполь"

Детали: Четырех львиц и одного самца, родившихся в Украине, отправили в приют для хищников "Love Lions Alive", что в Южной Африке. Млекопитающие вылетели из международного аэропорта "Борисполь".

Владельцы Бердянском зоопарке "Сафари" обратились в Благотворительный фонд "Международная организация Лоренса Энтони", которая осуществляет спасение диких животных из цирков и зоопарков, с просьбой передать животных в Африку. Львов перевозят на безвозмездной основе.

Дословно: "Это было достойное решение, принятое владельцами зоопарка и теми людьми, которые помогали довести дело до конца. Животные будут переселены в приют, где смогут свободно жить на территории площадью 25 га", - отметили в министерстве.

Аэропорт
Одно из животных. Фото - аэропорт "Борисполь"

Темы: Запорожье


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