Минэкономики выдало 34 гранта на инновации, наибольший – на генератор дыма для войск

Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение в этом году по результатам тендеров заключила 34 соглашения по внедрению проектов на общую сумму 12,86 млн грн.

Источник: Наши гроши

Детали: Речь идет о лабораторных тестированиях, патентных исследованиях, консультациях, разработке бизнес-моделей и тому подобном. Большинство средств, или 8,27 млн грн. пришлись на пять крупнейших подрядчиков.

Корпорация "Научный парк Киевский университет им. Т. Шевченко" приняла больше всего подрядов на 1,84 млн грн. Второе и третье места рейтинга заняли соответственно ОО "Фонд национального развития и инноваций" ( "NDIFoundation") Ольги Крупской и Марины Авраменко с 1,78 млн грн. и Сумской государственный университет с 1,76 млн грн.

Самыми дорогими оказались такие десять договоров:

Кроме того, Физико-технологический институт металлов и сплавов НАН Украины получил 370 тыс грн. на внедрение проекта организации производства металлической части корпуса минометных мин М60, М82 и М120. На сегодня такое производство в Украине отсутствует.

В описании проекта сказано, что существуют предварительные договоренности по организации производства металлической части минометных мин в объеме до 500 тыс штук в год. Проект позволит обеспечить ВСУ высококачественными минометными минами и продавать последние на экспорт.