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Мужчина, убивший шесть человек в больнице Остравы, выстрелил себе в голову

Вторник, 10 декабря 2019, 11:46

Чешские полицейские отследили автомобиль мужчины, устроившего стрельбу в больнице при университете Остравы, однако прибыли поздно – он застрелился.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.

Полиция выследила мужчину менее чем за четыре часа после устроенной им стрельбы в больнице.

42-летний мужчина выстрелил себе в голову буквально перед штурмом полицейских. Медики пытались реанимировать его, однако усилия были напрасными.

По данным СМИ, он работал техником-строителем. Две недели назад мужчина взял больничный.

"Он взял себе в голову, что серьезно болен, и никто не берется его лечить", - рассказал руководитель компании, в которой работал человек.

Жертвами устроенной им стрельбы стали шесть человек. Один человек после ранения в голову находится в критическом состоянии. Жизни второго пострадавшего ничего не угрожает, еще у одного человека незначительные ранения.

Стрельба произошла в травматологическом отделении центра здоровья Остравы. Жертвами стрельбы стали люди, которые ожидали прием врача. Нападавший стрелял практически в упор, целясь в шею и голову.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Чехиякриминал
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