Мужчина, убивший шесть человек в больнице Остравы, выстрелил себе в голову
Чешские полицейские отследили автомобиль мужчины, устроившего стрельбу в больнице при университете Остравы, однако прибыли поздно – он застрелился.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDnes.
Полиция выследила мужчину менее чем за четыре часа после устроенной им стрельбы в больнице.
42-летний мужчина выстрелил себе в голову буквально перед штурмом полицейских. Медики пытались реанимировать его, однако усилия были напрасными.
По данным СМИ, он работал техником-строителем. Две недели назад мужчина взял больничный.
"Он взял себе в голову, что серьезно болен, и никто не берется его лечить", - рассказал руководитель компании, в которой работал человек.
Жертвами устроенной им стрельбы стали шесть человек. Один человек после ранения в голову находится в критическом состоянии. Жизни второго пострадавшего ничего не угрожает, еще у одного человека незначительные ранения.
Стрельба произошла в травматологическом отделении центра здоровья Остравы. Жертвами стрельбы стали люди, которые ожидали прием врача. Нападавший стрелял практически в упор, целясь в шею и голову.