Киев окутает сильный туман

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Вторник, 10 декабря 2019, 15:14

В Киеве вечером вторника, ночью и в первой половине дня среды ожидается туман.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

Дословно: "Внимание! Предупреждение о тумане в Киеве. По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра в Киеве вечером 10 декабря ночью и в первой половине дня 11 декабря туман, видимость 200-500 м".

Детали: Как свидетельствует предупреждение на сайте Укргидрометцентра, такая же ситуация ожидается на большей части территории Украины - I уровень опасности, желтый.

 

Темы: погода


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