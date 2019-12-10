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В Украине будет пасмурно, местами дождь

Вторник, 10 декабря 2019, 14:27
В Украине будет пасмурно, местами дождь

В ближайшие сутки погода в Украине будет пасмурной и сырой, из-за облачности и туманов дневная температура будет не очень высокой.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В среду на Закарпатье, Прикарпатье и в Винницкой области небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня на большей части территории страны туман.

Ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем до 4° тепла, на крайнем юге днем +5+8°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве – без существенных осадков, ночью и в первой половине дня туман. Температура в течение суток 1-3° тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.  

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 декабря самая высокая температура днем была +10,7° в 1960 году, самая низкая ночью -20,8° в 1921 году.

12 декабря в Украине без осадков, только ночью в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, в Одесской области и в Крыму до +8°.
Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на юге местами кое-где порывы 15-20 м/с.

В Киеве – ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, температура воздуха около 0°, днем без осадков, +3-5°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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Темы: погода
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