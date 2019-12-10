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Минцифры повезет 15 украинских стартапов в Кремниевую долину

Вторник, 10 декабря 2019, 14:30
Минцифры повезет 15 украинских стартапов в Кремниевую долину

В 2020 году 15 технологических стартапов смогут представлять Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов "Startup Grind Global 2020" в Кремниевой долине.

Источник: пресс-служба Министерства цифровой трансформации

Дословно: "Победители конкурса получают: билет на участие в конференции, выставочный стенд, промо участие в конференции и pr-поддержку организаторов, покрытие финансовых затрат на логистику".

Детали: Отмечается, что впервые на конференции Украину представит такая масштабная национальная делегация.

Стать участниками могут зрелые стартапы, которые построили продукт. Для участия в конкурсе стартапам нужно заполнить онлайн анкету в 12:00 16 декабря 2019 года.

Участники украинской делегации получат доступ к самым мощным деловым кругам - венчурным инвесторам, к правительству и бизнесу. Возможность познакомиться лично с редакторами и учредителями ведущих технологических мировых медиа, сформировать сеть менторов, найти партнеров и сотрудников.

Ход конкурса для определения 15 стартапов:

  • 10-16 декабря 2019 - сбор анкет
  • 16-19 декабря 2019 - жюри рассматривает онлайн-анкеты, полученные от стартапов. Отбор 25 лучших со всей Украины для дальнейшего питчинга вживую и окончательного отбора.
  • 19 декабря 2019 - питчинг-сессии.
  • Путем голосования жюри выбирает и объявляет 15 лучших стартапов - победителей конкурса.

От министерства в жюри конкурса входят заместитель министра по вопросам развития ІТ-отрасли Александр Борняков и советник министра Максим Слободянюк.

Справка: Startup Grind Global 2020 - это 300 стартапов, 57 стран, 33 сектора, 2-х миллионая мировая стартап экосистема Tech предпринимателей и заинтересованных в стартап-проектах и ​​продуктах иностранные инвесторы.

Более 125 стран мира отбирают 300 лучших среди лучших стартапов, которые презентуют свой продукт от 9 по 12 февраля на Startup Grind Global 2020 - мероприятие, которое посетят не менее 10 000 человек. Презентация будет проходить на 10 сценах в Кремниевой долине.

Украинская правда
Темы: технологииУкраинаСША
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