Стало известно, что украинцы больше всего "гуглили" в 2019 году

Украинцы в 2019 году больше всего искали через Google восьмой сезон сериала "Игра престолов".

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на директора по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрия Шоломко

Прямая речь Шоломко: "Политика не проникла в эти запросы. Традиционно люди в Украине больше интересуются сериалами и спортом, чем политикой. Также стоит отметить, что запросов на украинском языке становится все больше и больше".

Детали: Данные исследования запросов в интернет-поисковике Google свидетельствуют, что на втором и третьем месте по частоте поиска – персоны президента Владимира Зеленского и российской певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте.

Помимо того украинских пользователей Google интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости о болезни заслуженной артистки РФ Анастасии Заворотнюк, сериал "Чернобыль" и конкурс "Евровидение 2019".

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о Зеленском, Заворотнюк и экс-президенте Украины Петре Порошенко. Кроме того пользователи Google интересовались артистами MARUV, Потапом и Билли Айлиш.

В категории "Фильмы" в 2019 году украинцы наиболее часто искали в Google психологический триллер по мотивам комиксов "Джокер". Традиционно высокий интерес украинских пользователей вызывают продолжения фильмов и кинокомиксы; в список самых популярных фильмов по версии пользователей "Google Украина" попали также экранизация исторической повести Ивана Франко "Захар Беркут" и новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Лидером в категории телевизионных шоу вновь стал песенный конкурс "Евровидение", а в сериалах самый высокий интерес украинцев вызвали финальный сезон "Игры престолов" и драматический мини-сериал "Чернобыль".

"Покупкой года" в Украине стал новый iPhone 11. Еще украинцы интересовались, где купить автокресло и бустер, а также покупкой билетов авиаперевозчика МАУ и "Укрзализници".

Помимо того в 2019 году украинцы хотели узнать, что такое "томос", "подагра" и "формула Штайнмайера", пытались выяснить, как сделать "Инстаграм" темным, как проверить себя в списках избирателей и как кушать авокадо, а также интересовались, почему падает доллар, почему Зеленский не пришел на стадион и почему в Киеве туман.