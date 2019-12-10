Портнов добился открытия еще одного дела по Порошенко

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Вторник, 10 декабря 2019, 18:29

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного совершения госизмене експрезидентом, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову

Прямая речь Ивановой: "Действительно открыто производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко во время подписания минских соглашений".

Детали: В то же время ексзаступник главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Телеграмм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в по поводу возможной государственной измены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров по содержанию документа "Комплекс мероприятий, направленных на выполнение минских соглашений".

Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря 2019, начато досудебное расследование.

Предварительная квалификация - по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

 
Телеграмм Портнова

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Предыстория:

  • Утром 18 ноября Государственное бюро расследований передало Генпрокуратуре проект подозрения експрезиденту Петру Порошенко.
  • Порошенко фигурирует во многих громких расследованиях. Однако пока ему подготовили только одну подозрение. Его суть в том, что бывший глава государства, злоупотребляя властью, вмешивался в работу Высшего совета правосудия.
  • Сейчас документы от ГБР должен рассмотреть генпрокурор. Он решит, отправлять ли их на одобрение парламента.

Темы: Портнов ГБР


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