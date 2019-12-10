Портнов добился открытия еще одного дела по Порошенко

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного совершения госизмене експрезидентом, лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову

Прямая речь Ивановой: "Действительно открыто производство по заявлению по факту возможного совершения государственной измены Порошенко во время подписания минских соглашений".

Детали: В то же время экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Телеграмм-канале разместил копию ответа ГБР на его имя, из которой следует, что это он обратился в по поводу возможной государственной измены Порошенко в ходе подготовки и проведения 11 и 12 февраля 2015 года переговоров по содержанию документа "Комплекс мероприятий, направленных на выполнение минских соглашений".

Сведения о возможном совершении преступления внесены в Единый реестр досудебных расследований 10 декабря 2019, начато досудебное расследование.

Предварительная квалификация - по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины.

Телеграмм Портнова

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