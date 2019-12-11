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В уличной стрельбе в США погибли 6 человек

Среда, 11 декабря 2019, 01:21
В уличной стрельбе в США погибли 6 человек

Один полицейский и пятеро гражданских погибли в ходе перестрелки в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Городские власти не считают происшествие террористической атакой.

Источник: AP, CNN

Детали: Начальник полиции города сообщил, что среди погибших есть двое подозреваемых и еще трех погибших нашли в здании.

В правоохранительных органах отмечают, что убитый полицейский стал жертвой засады. Он получил ранение в голову и скончался в клинике.

В окружной прокуратуре сообщили, что получили ранения еще три полицейских: один ранен в плечо, двое получили травмы от шрапнели.

Стрельба длится около часа. Полиция заблокировала территорию, отряды спецназа, полиция штата и федеральные агенты также отреагировали на происшествие. 

В округе, помимо школы, есть несколько магазинов, кошерный супермаркет и парикмахерская.

Украинская правда
Темы: СШАполиция
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