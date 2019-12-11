Словарь Merriam-Webster назвал слово года

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Среда, 11 декабря 2019, 01:40

Американский толковый словарь Merriam-Webster назвал местоимение "они" (they) словом года.

Источник: BBC

Детали: Как сообщают представители словаря, в этом году пользователи Merriam-Webster на 313% чаще уточняли значение слова.

Главный редактор словаря Питер Соколовский рассказал, что всплеск внимания к местоимению произошел после того, как поп-звезда Сэм Смит попросил называть его "они" вместо "он".

По его словам, это демонстрирует удивительный факт, что даже обычное слово, личное местоимение, может подняться на вершину рейтинга.

Украинская правда


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