Словарь Merriam-Webster назвал слово года

Американский толковый словарь Merriam-Webster назвал местоимение "они" (they) словом года.

Источник: BBC

Детали: Как сообщают представители словаря, в этом году пользователи Merriam-Webster на 313% чаще уточняли значение слова.

Главный редактор словаря Питер Соколовский рассказал, что всплеск внимания к местоимению произошел после того, как поп-звезда Сэм Смит попросил называть его "они" вместо "он".

По его словам, это демонстрирует удивительный факт, что даже обычное слово, личное местоимение, может подняться на вершину рейтинга.