Словарь Merriam-Webster назвал слово года
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Среда, 11 декабря 2019, 01:40
Американский толковый словарь Merriam-Webster назвал местоимение "они" (they) словом года.
Источник: BBC
Детали: Как сообщают представители словаря, в этом году пользователи Merriam-Webster на 313% чаще уточняли значение слова.
Главный редактор словаря Питер Соколовский рассказал, что всплеск внимания к местоимению произошел после того, как поп-звезда Сэм Смит попросил называть его "они" вместо "он".
По его словам, это демонстрирует удивительный факт, что даже обычное слово, личное местоимение, может подняться на вершину рейтинга.
Украинская правда
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