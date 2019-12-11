Российский пропагандист ответил Зеленскому на приглашение посетить Донбасс

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Среда, 11 декабря 2019, 03:59

Российский пропагандист Владимир Соловьев ответил на слова президента Владимира Зеленского, что он в Украине не бывает, но постоянно о ней говорит. Соловьев напомнил, что ему запрещен въезд в Украину.

Источник: РИА Новости

Детали: Также Соловьев предложил Зеленскому сделать с ним интервью.

Пропагандист Кремля пригласил украинского президента посетить Донецк.

По его словам, российский лидер, в отличие от украинского, думает о людях, о чем говорил во время "нормандского саммита".

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российского пропагандиста Владимира Соловьева на Донбасс: "Туфли Бриони НЕ запачкаете".

Напомним:

  • Российская пропагандистка Ольга Скабеева дозвонилась до президента Владимира Зеленского и предложила "поговорить", однако Зеленский после нескольких предложений положил трубку.

Темы: Зеленский Росcия СМИ


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