Два заминированных авто взорвались у крупнейшей базы США в Афганистане

Вблизи аэродрома Баграм в Афганистане, который американские военные используют как самую большую базу в этой стране, 11 декабря взорвались два заминированных автомобиля.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на афганского чиновника

Детали: Взрыв произошел в селе Ян Кадам у стен аэродрома, расположенного к северу от Кабула. После взрыва группа боевиков уничтожила пост безопасности "Баграм", а затем вступила в бой с отрядом охраны базы.

Пресс-секретарь миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", в которую входят и военные США, заявил, что "нападение на аэродром Баграм направлено против медицинского учреждения, которое строится для помощи афганским людям, которые живут возле базы".

Нападение было "быстро отражено", но "будущее медицинское учреждение была сильно повреждено".

Жертв среди американских военных или других участников международной коалиции не было, отметил представитель миссии.

Генерал Махфуз Вализада, командир полиции провинции Парван, где произошло нападение, сообщил агентству AP, что целью нападавших был военный конвой США.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.