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В Молдове заявили, что олигарх-беглец Плахотнюк просит убежища в Украине

Среда, 11 декабря 2019, 09:49

Бывший лидер Демократической партии Молдовы, олигарх-беглец Владимир Плахотнюк подал ходатайство о предоставлении политического убежища не только в США, но и в Украине.

Об этом заявил мэр молдавской города Бельцы, лидер пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатый, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

"Я спросил некоторых из украинских служб, в чем смысл для Плахотнюка получать политическое убежище в Украине. Он объяснил мне, что он находится в международном розыске по нескольким открытыми делами в Российской Федерации, а Украина никого не выдает России", - сказал Усатый.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что олигарх поселился в США.

В середине июня 2019 года стало известно, что Плахотнюк выехал из Молдовы сразу после того, как правительство Демпартии, которую он ранее возглавлял, объявило об отставке.

По данным "Украинской правды", 15 июня Плахотнюк улетел в Лондон из Киева.

Темы: Молдова
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