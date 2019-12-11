Возле Барселоны горит завод по переработке отходов, есть риск утечки токсичных веществ

В муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес вблизи Барселоны произошел масштабный пожар на заводе по переработке растворителей и промышленных отходов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету La Vanguardia.

Пожар начался утром в среду. На место сразу прибыли 20 пожарных бригад.

Огонь пока охватил все помещение завода, однако пострадавших нет.

Все предприятия в районе пожара эвакуировали.

Власти активировали механизм гражданской защиты на случай утечки токсичных веществ и рекомендуют жителям ближайших районов не выходить из помещений и не открывать окна.

Сообщается, что облака густого черного дыма хорошо видны из разных уголков в радиусе пожара.

О причинах возгорания пока не сообщается.