Возле Барселоны горит завод по переработке отходов, есть риск утечки токсичных веществ
Среда, 11 декабря 2019, 10:54
В муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес вблизи Барселоны произошел масштабный пожар на заводе по переработке растворителей и промышленных отходов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету La Vanguardia.
Пожар начался утром в среду. На место сразу прибыли 20 пожарных бригад.
Огонь пока охватил все помещение завода, однако пострадавших нет.
Все предприятия в районе пожара эвакуировали.
Власти активировали механизм гражданской защиты на случай утечки токсичных веществ и рекомендуют жителям ближайших районов не выходить из помещений и не открывать окна.
Сообщается, что облака густого черного дыма хорошо видны из разных уголков в радиусе пожара.
О причинах возгорания пока не сообщается.