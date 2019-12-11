В ближайшие сутки о сонце можно только мечать – прогноз

В ближайшие сутки в Украине сохранится пасмурная погода без существенных осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.



Детали: 12 декабря небольшой дождь и мокрый снег ожидается только ночью в западных областях. В восточных областях ночью и утром туман.



Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юге возможны порывы 15-20 м/с.



Температура ночью будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза, днем ожидается 0-5° тепла. В Закарпатской и Одесской областях, а также в Крыму теплее – до 8°.



В Киеве в четверг без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с Температура ночью 1-3° тепла, днём 3-5°.



13 декабря в Украине будет по-прежнему без осадков, за исключением западных регионов – в Закарпатской области днем дождь, в Карпатах с мокрым снегом.



Ветер останется юго-восточным, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с на юге и западе.



Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, днём 1-6° тепла, в Одесской области и Крыму до 8°.



В Киеве в пятницу также без осадков, юго-восточный ветер 7-12 м/с. Температура ночью опустится до нуля, днем - 1-3° тепла.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории, самая высокая температура в Киеве 12 декабря наблюдалась в 1965 году – 9,5°, сама низкая – в 1927 году и составила -22,6°.