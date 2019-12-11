Бывшую крымскую депутатшу приговорили к 14 годам тюрьмы за аннексию

Святошинский райсуд Киева приговорил бывшего депутата Верховного совета Крыма Светлану Савченко к 14 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.

Источник: Прокуратура Автономной республики Крым со ссылкой на решение суда от 10 декабря

Прокурор АР Крым Игорь Поночовный: "За совершение преступлений против основ национальной безопасности лица должны быть привлечены к уголовной ответственности и в качестве примера, депутат Светлана Савченко признана виновной в государственной измене и приговорена к 14 годам лишения свободы.

Принципиальным долгом прокуратуры автономии при поддержке публичного обвинения было доказать вину и обеспечить неотвратимость наказания".

Детали: Светлана Борисовна Савченко была депутатом Верховной Рады АР Крым VI созыва, украинская прокуратура инкриминировала ей ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

По данным правоохранителей, Савченко участвовала в заседаниях Верховного совета АР Крым, на которых приняли постановление "О независимости Крыма", согласно которому создали нелегитимное государственное образование "Республика Крым", а также постановление "О правопреемственности Республики Крым".

Кроме того, Светлана Савченко приняла участие во внеочередном заседании незаконно созданного органа "Государственный Совет Республики Крым", который принял так называемую "Конституцию Республики Крым", согласно которой АРК стала "неотъемлемой частью территории Российской Федерации".

Прокуратура АР Крым доказала в суде вину депутата в совершении действий, направленных на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно предоставлении иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.