"Мелочь, а приятно": Кабмин отменил скороговорки о лицензии компаний в рекламе

Кабинет министров отменил обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний и пр.

Источник: министр кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook

Прямая речь: "Рубрика "Мелочь, а приятно". Мы отменили обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний и для других групп с начала следующего года.

Ну, вы помните, когда в конце ролика номер читается с эффектом перемотки".

Детали: Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 11 декабря.

По словам Дубилета, эта отмена не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться, поскольку норма, обязывающая рекламные площадки проверять лицензию, остается.

Он пояснил, что чтение данных о лицензии в эпоху Гугла устарело. Тем более, что из-за скорости чтения все равно часто ничего нельзя разобрать.