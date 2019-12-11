"Мелочь, а приятно": Кабмин отменил скороговорки о лицензии компаний в рекламе

3191 просмотр
Среда, 11 декабря 2019, 12:41

Кабинет министров отменил обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний и пр.

Источник: министр кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook

Прямая речь: "Рубрика "Мелочь, а приятно". Мы отменили обязательное зачитывание номера и других данных лицензий в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний и для других групп с начала следующего года.

Ну, вы помните, когда в конце ролика номер читается с эффектом перемотки".

Детали: Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 11 декабря.

По словам Дубилета, эта отмена не означает, что компании без лицензий смогут рекламироваться, поскольку норма, обязывающая рекламные площадки проверять лицензию, остается.

Он пояснил, что чтение данных о лицензии в эпоху Гугла устарело. Тем более, что из-за скорости чтения все равно часто ничего нельзя разобрать.

Украинская правда
Темы: Дубилет


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Кабмине анонсировали общение с госорганами через мессенджеры 5 декабря 2019, 11:46
Дубилет обещает избавить украинцев от бумажных квитанций 29 ноября 2019, 10:21
Правительство проведет электронную перепись населения уже в этом году – Дубилет 28 ноября 2019, 09:46
Все новости
Главные новости
Глава российского пропагандистского канала признал ложь в сюжете об MH17
На российском канале покажут сериал с Зеленским
Импичмент в США: помощник Зеленского опровергает слова ключевого свидетеля
Новости 10 декабря: реакции на "нормандский саммит", нервы Суркова
Все новости
Фото

Таким вы мир не видели: 5 невероятных научных фото

советы

Как выбрать бассейн. Советы тренеров по плаванию

Фото

Кем стали юные актеры из сериала "Альф"

Поиск по сайту
Архив
Весь архів