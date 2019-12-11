ФСБ заявила, что сторонник "Правого сектора" готовил теракт в Мурманске

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Среда, 11 декабря 2019, 13:08

ФСБ России заявила о задержании якобы сторонника "Правого сектора", который якобы собирался устроить терракт в Мурманске.

Источник: пресс-служба ФСБ

Детали: Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что пресекла деятельность сторонника украинской организации "Правый сектор", который якобы готовил взрыв  у здания органов местного самоуправления города Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства.

По сообщению ФСБ,  россиянина 1983 года рождения задержали в Мурманске 10 декабря.  Силовики заявили, что задержание состоялось, когда мужчина забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье УК РФ - приготовлка к террористическому акту.

Какое отношение задержанный имеет к "Правому сектору" в ФСБ не сообщили.

Напомним:  Организация "Правый сектор" сформировалась и стала известна широкой публике во время событий Революции достоинства. После начала российской вооруженной агрессии против Украины из участников "Правого сектора" был создан Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" - добровольческий батальон, защищал территориальную целостность Украины на Донбассе.

В России "Правый сектор" объявили экстремистской организацией и запретили его деятельность.

Темы: Росcия Правый сектор ФСБ


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