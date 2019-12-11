На бывших советских, а потом украинских, государственных дачах в аннексированном Крыму россияне будут туристические комплексы и каток для чиновников и, в частности, президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в репортаже российского журналистского проекта "Проект"

Журналисты рассказывают, что вблизи с поселком Олива в аннексированном Россией Крыму, где расположены построенные еще во времена СССР закрытые советские госдачи, строят "ледовый дворец".

"О том, что строящийся каркас не что иное, как будущий ледовый каток, рассказали трое сотрудников, работающих на закрытой территории. Это подтверждается и строительными документами, с которыми ознакомился "Проект": там объект проходит как "крытая хоккейная площадка №65 по ГП на объекте К-117", - говорится в репортаже.

Журналисты указывают, что в дополнение к ледовой арене за три года здесь реконструировали бассейны, сауны и купели спа-комплекса, отремонтировали систему вентиляции и кондиционирования, построили общежитие для персонала на 60 койко-мест, провели противооползневые работы.

Заказчиками этих работ в разные годы выступали структура управления делами российского президента в Северо-Западном округе, военно-строительное управление Минобороны РФ, "крымское отделение ФСО".

Также в репортаже рассказывается, что на территории есть еще один забор, скрывающий от посторонних глаз зону отдыха у моря.

За ним - многоэтажный спальный корпус "с мраморной отделкой стен и потолка и мраморным лифтом".

"Летом 2019 года на месте открытого теннисного корта на госдаче был построен татами. На площадке в сосновом лесу возвели сборный каркас из металлоконструкций площадью около 500 кв. метров. Снаружи конструкция напоминает ангар, внутри — зал с мягким покрытием", - говорится в репортаже.

"Один из сотрудников, знакомый с графиком работ на объекте, уверяет, что татами спешили достроить к началу августа 2019 года — к визиту президента в Крым. 10 августа Путин участвовал в открытии байк-шоу "Ночных волков" в Севастополе и посетил премьерный показ спектакля "Грифон" в Херсонесе", - отмечают журналисты.