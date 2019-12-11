ЕС продлит экономические санкции против РФ на полгода – СМИ

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Среда, 11 декабря 2019, 14:14

Европейский Союз продлит секторальные санкции против России еще на полгода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

"Ожидается, что завтра на саммите ЕС будет принято решение о продлении санкций против России на 6 месяцев", - написал он со ссылкой на представителя ЕС.

Как сообщалось, лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 12 декабря заслушают доклад о ситуации с выполнением Минских соглашений.

Традиционно каждые полгода канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон докладывают лидерам ЕС о ходе выполнения Минских соглашений, с которыми связаны экономические санкции против России.

Заседание Европейского совета состоится 12-13 декабря.

Последний раз ЕС продлевал экономические санкции против России летом до 31 января 2020 года.

Темы: Росcия санкции ЕС


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