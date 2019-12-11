Директора сгоревшего колледжа в Одессе отстранили и отправили под домашний арест

Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета директора сгоревшего колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу.

Источник: "Думская"

Детали: Адвокат подозреваемой просила судью не отправлять директора колледжа под домашний арест, поскольку она вдова и проживает сама. Кроме того, адвокат отметила, что ее клиентка не сможет скрыться от правосудия за границей, поскольку ее документы сгорели во время пожара. По словам защитницы, Кочерга также не намерена влиять на свидетелей, "так как ее саму во время пожара вытащили из окна третьего этажа".

Судья удовлетворил еще одно ходатайство прокуратуры и отстранил подозреваемую от должности директора колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса на 2 месяца.

Правоохранители инкриминируют директору колледжа статью 367 часть 2 - служебную халатность, повлекшую тяжелые последствия.