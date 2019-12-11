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Руководителя полиции нравов поймали на крышевании борделей

Среда, 11 декабря 2019, 14:42
Руководителя полиции нравов поймали на крышевании борделей

Служба безопасности разоблачила руководство отдела борьбы с торговлей людьми и полиции нравов на "крышевании" борделей в Киеве.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев борделей".

Детали: За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $2 тысячи.

Правоохранители задокументировали несколько фактов получения таких взяток.

По данному факту открыли уголовное производство.

Обоим полицейским сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: СБУполиция
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