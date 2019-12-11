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Зеленский сократил штат Государственного управления делами

Среда, 11 декабря 2019, 15:23
Зеленский сократил штат Государственного управления делами

Предельная численность работников Государственного управления делами сокращена до 155 человек.

Источник: Указ президента №895/2019

Детали: Зеленский отменил указ президента от 2012 года, который устанавливал численность работников Государственного управления делами в количестве 165 человек.

Новым указом президент утвердил предельную численность работников Государственного управления делами в количестве 155 человек.

Справка: ГУД - специальный государственный орган по материально-техническому обеспечению деятельности президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров Украины, других государственных органов, всех международных дипломатических представительств на территории государства.

Темы: Зеленский
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