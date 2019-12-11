Зеленский сократил штат Государственного управления делами

Предельная численность работников Государственного управления делами сокращена до 155 человек.

Источник: Указ президента №895/2019

Детали: Зеленский отменил указ президента от 2012 года, который устанавливал численность работников Государственного управления делами в количестве 165 человек.

Новым указом президент утвердил предельную численность работников Государственного управления делами в количестве 155 человек.

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