Под Киевом обстреляли машину полицейских: введено спецоперацию "Гром"

В городе Яготин Киевской области неизвестный мужчина обстрелял экипаж полиции. Введено спецоперацию "Гром".

Источник: пресс-служба полиции Киевской области

Дословно: "В городе Яготин из-за неправильной парковки легкового автомобиля, загородил проезд другим, произошел конфликт. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.

В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием спрятался в собственном дворе".

Детали: В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль. Полицейские остались невредимыми.

Для задержания вооруженного злоумышленника в области введено спецоперацию "Гром".

На месте совершенного правонарушения работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.