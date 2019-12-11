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Депутаты Одессы предлагают объединить город с 26 селами

Среда, 11 декабря 2019, 17:05
Депутаты Одессы предлагают объединить город с 26 селами

Одесский городской совет обратился к Кабинету министров, Одесскому областному совету и облгосадминистрации с просьбой учесть интересы Одессы при создании перспективного плана объединенных общин региона.

Источник: "Думская"

Детали: Горсовет просит включить в состав Одесской городской объединенной территориальной общины населенные пункты: Одессу, Фонтанку, Крыжановку, Новую Дофиновку, Черноморское, Григорьевку, Новые Биляры, Иваново, Светлое, Корсунцы, Красноселку, Ильичевку, Протопоповку, Латовку, Усатово, Набережное, Нерубайское, Великую Балку, Авангард, Прилиманское, Сухой Лиман, Новую Долину, Таирово, Малодолинское, Бурлачью Балку, Великодолинское, Александровку.

Текст обращения депутаты утвердили на сессии 11 декабря. Зачитывал его глава земельной комиссии Олег Брындак, который заявил, что Одесса "задыхается в нынешних границах".

Прямая речь: "У нас 6 тысяч человек на квадратный километр, такой плотности нет ни в одном крупном городе Украины. У нас 18 квадратных метров жилья на человека, в то время как в среднем по Украине – больше 20 метров. И самое главное, застройка окраин продолжается – то, что сегодня строится и то, что планируется построить в ближайшее время, рассчитано на 300 тысяч жителей".

Дополнительно: У некоторых депутатов возникли вопросы: в частности, что даст присоединение к Одессе такой массы населенных пунктов в экономическом отношении и не станут ли они камнями, которые утопят бюджет города. Ни докладчик, ни другие чиновники назвать какие-либо цифры не смогли, однако вице-мэр Светлана Бедрега заявила, что речь не идет о больших суммах.

Темы: Одесса
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