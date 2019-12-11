Милованов опубликовал суммы своей зарплаты в министерстве
Милованов опубликовал суммы своей зарплаты в министерстве
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опубликовал данные о начислении ему заработной платы от министерства 93122 грн за три месяца.
Источник: Facebook-страница Милованова
Прямая речь Милованова: "Все выплаты – зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве. На фото. 93122 грн в целом, что составляет 31041 грн в месяц".
"Моя позиция 1. Я хочу получать такую же зарплату как и все другие министры. Не больше и не меньше. 2. Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за нее работать".
Детали: Согласно обнародованным Миловановым данным, от министерства он получил:
13 сентября - 5790 грн
27 сентября - 6392 грн
11 октября 6400 грн
31 октября 8235 грн
11 ноября 36365 грн
15 ноября 14080 грн
5 декабря 13869 грн
Что этому предшествовало: Издание "Зеркало недели" сообщило, что Милованову за ноябрь было предложено начислить премию в размере 1630% или 236 000 гривен. Издание также опубликовало вроде документ о согласовании такого размера премии.