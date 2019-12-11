В Киеве патрульные поймали авто и водителя, замаскированных под полицию

Патрульные в Киеве остановили Форд Мустанг с полицейским символикой и водителем в форме полицейского.

Источник: патрульная полиция Киева

Детали: Патрульные увидели автомобиль с полицейской символикой и проблесковыми маячками на Оболонском проспекте около 2 часов после обеда.

Инспекторы остановили автомобиль. У 24-летнего водителя в форменной одежде полицейского не было ни свидетельства о принадлежности к правоохранительным органам, ни разрешения на использование спецустройств.

На нарушителя составлен протокол по ч.1 ст. 184-3 (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Нацполиции) и по ст. 122-5 (нарушение требований законодательства по установлению и использованию специальных световых или звуковых сигнальных устройств) Кодекса об административных правонарушениях.

Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.