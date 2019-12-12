Помпео заявил, что Лавров солгал о темах переговоров с Трампом

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Четверг, 12 декабря 2019, 02:25

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров солгал, когда заявил, что не обсуждал с президентом США тему вмешательства в американские выборы.

Источник: The Hill

Прямая речь Помпео: "Заявление министра иностранных дел Лаврова не является точным отражением моих воспоминаний об этой встрече".

Прямая речь Лаврова: "Вы знаете, мы выборы вообще не обсуждали".

Напомним:

  • Министр иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря во Вашингтоне провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и своим коллегой, госсекретарем Майком Помпео.

Темы: Лавров Трамп виборы


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