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Помпео заявил, что Лавров солгал о темах переговоров с Трампом

Четверг, 12 декабря 2019, 01:25
Помпео заявил, что Лавров солгал о темах переговоров с Трампом

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров солгал, когда заявил, что не обсуждал с президентом США тему вмешательства в американские выборы.

Источник: The Hill

Прямая речь Помпео: "Заявление министра иностранных дел Лаврова не является точным отражением моих воспоминаний об этой встрече".

Прямая речь Лаврова: "Вы знаете, мы выборы вообще не обсуждали".

Напомним:

  • Министр иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря во Вашингтоне провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и своим коллегой, госсекретарем Майком Помпео.

Темы: ЛавровТрампвиборы
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