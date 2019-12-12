Помпео заявил, что Лавров солгал о темах переговоров с Трампом
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Четверг, 12 декабря 2019, 02:25
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров солгал, когда заявил, что не обсуждал с президентом США тему вмешательства в американские выборы.
Источник: The Hill
Прямая речь Помпео: "Заявление министра иностранных дел Лаврова не является точным отражением моих воспоминаний об этой встрече".
Прямая речь Лаврова: "Вы знаете, мы выборы вообще не обсуждали".
Напомним:
- Министр иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря во Вашингтоне провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и своим коллегой, госсекретарем Майком Помпео.
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