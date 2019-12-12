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SpaceX назвала дату старта первой пилотируемой миссии на корабле Crew Dragon

Четверг, 12 декабря 2019, 02:44

Компания SpaceX заявила о том, что первый пилотируемый полет космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции может состояться уже в феврале 2020 года.

Источник: Spaceflight

Детали: Как рассказала президент компании SpaceX Гвен Шотвелл, уже 4 января будет проверена система аварийного прекращения полета Crew Dragon.

Этот старт Crew Dragon, который официально называется испытанием на отказ в полете, позволит убедиться, что капсула может безопасно избежать аварии при запуске. В тестовый запуск, который намечено провести космическом центре имени Кеннеди во Флориде, на борту не будет астронавтов.

При удовлетворительного завершения тестов, а также серии испытаний с парашютным спуском, Crew Dragon может быть готов к пилотируемого полета уже в феврале, когда астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли вылетят на Международную космическую станцию.

Прямая речь: "Мы надеемся на первый полет с экипажем в феврале".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкосмос
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