Киев выразил Белграду недовольство визитом оккупантов Крыма

Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено недавним визитом представителей оккупационных властей Крыма в Белград и их встречами с сербскими депутатами.

Источник: "Европейская правда", "Украинская правда"

Дословно МИД Украины: "Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря 2019 года, в ходе которого имели место встречи с депутатами Парламента Сербии и проведение конференции "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма".

Указанное воспринимается Украиной как недружественный акт, нарушающий положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014 "Территориальная целостность Украины" и квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым".

Этому предшествовало: 11 декабря для выражения протеста в министерство пригласили временного поверенного в делах Сербии в Украине Светлану Кошутич.

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