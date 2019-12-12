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Киев выразил Белграду недовольство визитом оккупантов Крыма

Четверг, 12 декабря 2019, 07:57
Киев выразил Белграду недовольство визитом оккупантов Крыма

Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено недавним визитом представителей оккупационных властей Крыма в Белград и их встречами с сербскими депутатами.

Источник: "Европейская правда", "Украинская правда"

Дословно МИД Украины: "Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря 2019 года, в ходе которого имели место встречи с депутатами Парламента Сербии и проведение конференции "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма".

Указанное воспринимается Украиной как недружественный акт, нарушающий положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014 "Территориальная целостность Украины" и квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым".

Этому предшествовало: 11 декабря для выражения протеста в министерство пригласили временного поверенного в делах Сербии в Украине Светлану Кошутич.

Предыстория:

  • 6 декабря в сербской столице прошла международная конференция под названием "Белградский диалог: за конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма".
  • В так называемую "крымскую делегацию" входили "вице-спикер Госсовета Крыма" Эдип Гафаров, глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, "заместитель главы Совета министров Крыма", постпред президента РФ Георгий Мурадов, сенатор Совета Федерации Сергей Цеков и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
  • По данным крымских медиа, они приняли участие в пленарном заседании под названием "За безопасность и сотрудничество в Европе. Крым – территория мира и развития" и настаивали на признании Крыма частью РФ.

Темы: КрыманнексияСербияМИД
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