У Авакова на всех есть компромат – бывший правоохранитель

Соратники экс-президента Петра Порошенко в неофициальных разговорах говорят, что у министра внутренних дел Арсена Авакова "есть папочка на каждого".

Источник: статья на "Украинской правде"

Прямая речь одного из бывших высокопоставленных правоохранителей: "Ему в этом очень помогал Игорь Купранец (бывший заместитель главы Нацполиции, возглавлял департамент защиты экономики – УП). У него все на прослушке были. Поэтому у Авакова на всех есть компромат. И он умеет им распоряжаться".

Детали: Это может быть одной из причин того, что Аваков до сих пор сохраняет за собой пост министра. Как глава МВД, он мог иметь соглашение с президентом Владимиром Зеленским, считают авторы статьи.

Кроме того, Аваков имеет хорошие отношения с лидерами добровольческих батальонов и мог гарантировать новому президенту обеспечения порядка.

В последние недели Аваков регулярно встречался с Зеленским на Банковой и участвовал в подготовке президента к переговорам в "нормандской формате"