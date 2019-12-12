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В Британии начались досрочные выборы, которые решат судьбу Brexit

Четверг, 12 декабря 2019, 09:21

Избиратели Великобритании в четверг, 12 декабря, решают на парламентских выборах, кто должен урегулировать вопрос Brexit. Эти выборы расценивают как одни из важнейших после окончания Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ведущими конкурентами на выборах стали премьер-министр Борис Джонсон, который говорит, что выведет Великобританию из Европейского Союза до 31 января, и лидер оппозиции Джереми Корбин, который обещает очередной референдум по Brexit. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его соглашение по Brexit, ведь он обещал совершить выход еще 31 октября.

30 октября 438 депутатов Палаты общин приняли законодательство, которое проложило путь к первым декабрьским выборам с 1923 года. Консервативную партию Джонсона в течение кампании критиковали за использование обманчивой тактики в социальных медиа, в то время как Лейбористская партия Корбина стремилась выиграть голосованияе обещая обложить налогом богатых, увеличить государственные расходы, а также национализировать железнодорожную отрасль и водопроводные компании.

Все ключевые опросы общественного мнения говорят о том, что Джонсон выигрывает, хотя их модели предсказывают различные сценарии.

Избирательные участки открылись в 9:00 и закроются в полночь по Киеву, когда экзит-пол даст первые указания на результат. Официальные результаты из 650 округов Великобритании начнут поступать с часу ночи до семи утра.

После 31 января Великобритания вступит в переходный период, в течение которого она будет вести переговоры о новых отношениях с ЕС. Джонсон пообещал это сделать до конца 2020 года.

Темы: ВеликобританияBrexitвиборы
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