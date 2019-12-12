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Россия высылает двух немецких дипломатов

Четверг, 12 декабря 2019, 10:19
Россия высылает двух немецких дипломатов

МИД РФ решило выслать двух сотрудников посольства Германии в ответ на высылку Берлином двух российских дипломатов.

Об этом сообщает пресс-служба МИДа РФ.

Ранее стало известно, что до российского внешнеполитического ведомства вызвали посла Германии в РФ Гезе фон Гайра.

Ему был высказан протест в связи с решением правительства Германии объявить двух сотрудников российского посольства в Берлине, персонами нон грата.

"В связи с этим, руководствуясь принципом взаимности и статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответа приняла решение об объявлении "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в России" - заявили в МИД РФ.

Ведомство дало дипломатам семь дней на то, чтобы покинуть территорию России.

"Послу ФРГ вручена нота соответствующего содержания", - добавили в министерстве.

4 декабря Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, пояснив это тем, что Москва недостаточно активно сотрудничает с Берлином в расследовании громкого убийства в Германии, в котором может быть замешана российская власть.

Как свидетельствуют расследования СМИ, россиянин Вадим Красиков, арестован в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвілі, ранее служил в отряде спецназначения ФСБ РФ "Вымпел" и принимал участие еще в двух заказных убийствах.

Хангошвілі воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Он был убит выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе, когда направлялся в мечеть.

"Европейская правда"

Темы: РосcияГермания
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