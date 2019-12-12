Синоптик дала прогноз на пятницу 13-е

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Четверг, 12 декабря 2019, 11:31
Наталья Негрей

В ближайшие сутки в Украине будет прохладно, туманно, преимущественно без осадков.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: Температура воздуха в течение дня пятницы 13 декабря будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, в Крыму ожидается +5 +10 градусов.

В Киеве в пятницу будет так комфортно: облачно, сыро, хотя и без осадков, максимальная дневная температура воздуха только 0 +1 градус.

Ветер может быть сильным.

Прямая речь: "Осадков станет больше в субботу-воскресенье, а завтра максимум туман и дождь или мокрый снег в зависимости от температуры, на Прикарпатье и в Крыму... С воскресенья-понедельника начнет теплеть".

Украинская правда
Темы: погода


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