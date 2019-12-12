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В РФ загорелся авианесущий крейсер: 6 пострадавших – росСМИ

Четверг, 12 декабря 2019, 10:49
В РФ загорелся авианесущий крейсер: 6 пострадавших – росСМИ

На российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" находящийся на ремонте в Мурманске произошел пожар, пострадали минимум шесть человек.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на анонимных собеседников.

Прямая речь: "Пострадали шесть человек, один в тяжелом состоянии".

Детали: В трюме первого энергоотсека крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло возгорание при выполнении огневых работ. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Пожарные занимаются ликвидацией возгорания.

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