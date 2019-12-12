Удар Свитолиной претендует на звание лучшего за год

Резанный удар украинской теннисистки Элины Свитолиной в матче против Симоны Халеп на Итоговом турнире WTA попал в голосование года.

Источник: БТУ

Детали: Удар Свитолиной был признан лучшим за октябрь.

В группу B (июнь-октябрь) годовой номинации "Лучший удар", кроме Свитолиной, попали удары Каролин Возняцки, Патричии Марии Цыг, Коко Вандевеге / Бетани Маттек-Сэндс и Моники Пуиг.

В группе А (январь-май) – Се Шувэй, Симона Халеп, Кирстен Флипкенс и Иги Свёнтек.

По два лидера в каждой группе выйдут в финальное голосование.