Прохожий задержал мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину в Киеве
В Киеве прохожий задержал злоумышленника, который пытался прикрепить к автомобилю подозрительный предмет.
Источник: пресс-служба полиции Киева
Дословно: "Заметив странное поведение неизвестного, киевлянин не растерялся: он задержал его и передал правоохранителям".
Детали: Событие произошло около 17:00 11 декабря на улице Малой Житомирской.
Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, выяснилось, что мужчина пытался установить на машину GPS-трекер, чтобы следить за ее маршрутом движения.
Злоумышленника задержали. Во время обыска в его доме изъяли аналогичное устройство и микрокамеру.
По данному факту начали уголовное производство по ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК.
Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства в СБУ.