Прохожий задержал мужчину, который крепил подозрительный предмет на машину в Киеве

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Четверг, 12 декабря 2019, 12:44

В Киеве прохожий задержал злоумышленника, который пытался прикрепить к автомобилю подозрительный предмет.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Заметив странное поведение неизвестного, киевлянин не растерялся: он задержал его и передал правоохранителям". 

 

Детали: Событие произошло около 17:00 11 декабря на улице Малой Житомирской.

Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, выяснилось, что мужчина пытался установить на машину GPS-трекер, чтобы следить за ее маршрутом движения. 

 

Злоумышленника задержали. Во время обыска в его доме изъяли аналогичное устройство и микрокамеру.

По данному факту начали уголовное производство по ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК.

Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства в СБУ.

Украинская правда
Темы: полиция Киев


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