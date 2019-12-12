Рада официально запустила подготовку к ПА НАТО в Киеве

350 просмотров
Четверг, 12 декабря 2019, 15:10

Верховная рада 12 декабря приняла проект постановления о внесении изменений в постановление "О проведении в 2020 году весенней сессии Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора".

Как сообщает "Европейская правда", за это решение проголосовали 322 народных депутатов.

Инициатор законопроекта Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что проектом вносятся изменения в приложение в соответствующее постановление ВРУ с целью уточнения названий двух комитетов Рады и одного министерства Украины, которые изменились после избрания нового состава парламента, формирования его новых органов, а также Кабинета министров.

Сессия ПА НАТО состоится 22-25 мая 2020 года в Киеве и будет состоять из целого ряда мероприятий, в частности, пленарного заседания, заседаний комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и т.п. Ожидается прибытие до 600 иностранных гостей.

Напомним, ВР призывает Парламентскую ассамблею НАТО рассмотреть на пленарной сессии в мае 2020 года вопрос обращения к главам государств и правительств НАТО относительно предоставления Украине ПДЧ.

Кроме этого, депутаты призывают парламенты стран-членов НАТО "обратиться к министрам иностранных дел своих стран с предложением ускорить предоставление Украине Плана действий по членству".

Темы: НАТО Киев Украина Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Столтенберг: НАТО не считает Россию врагом 9 декабря 2019, 05:45
Президент Польши не считает Россию врагом НАТО: "Не напала на Альянс" 4 декабря 2019, 19:12
НАТО считает Россию угрозой евроатлантической безопасности – декларация 4 декабря 2019, 17:30
Все новости
Главные новости
Нацбанк снизил учетную ставку
Российские пропагандисты прилетели в Киев и похвастались репортажем с Майдана
Под Офисом президента обустраивают каток
Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Все новости
success story

Где мы в космосе и как образуются планеты: о Нобелевской премии по физике 2019

Фото

5 признаков того, что родинка вашего ребенка может быть меланомой

еда

7 причин есть имбирь ежедневно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів