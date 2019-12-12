В НАН Украины заявили, что в сгорелом одесском колледже потеряли имущества на 2 млн

Одесский Институт морской биологии НАН Украины, который размещался в сгоревшем здании колледжа экономики, потерял уникальные коллекции и исследовательские материалы, которые собирали последние 65 лет.

Об этом в четверг сообщает Радио Свобода со ссылкой на членов комиссии НАН Украины, которая была создана 5 декабря для выяснения обстоятельств и последствий пожара, анализа убытков и разработки плана восстановления деятельности института.

По словам председателя комиссии, заместителя главного ученого секретаря НАН Украины Владимира Емельянова, комиссия выступить в Национальной академии наук с докладом до 25 декабря.

"Оценка потерь, если ее выражать в финансовых терминах, это около 2 миллионов гривен в целом. Это помещение института и оборудования, в частности компьютеры. Потерянные уникальные рукописи и библиотека профессора Ювеналия Зайцева с автографами ученых, потерянны отчеты и исследовательские материли, которые собирали 65 лет", - сказал Емельянов.

Сейчас институт морской биологии работает в помещениях физико-химического института НАН Украины, а также в помещении Южного научного центра.

Временная исполняющая обязанности директора Института морской биологии Галина Миничева, администрация начала уже через несколько дней после пожара.

"Мы сейчас работаем в режиме закрытия года, все научные обязательства и финансовые обязательства перед коллективом мы выполним. С 18 декабря возобновит работу дирекция, с 19 по 26 декабря уже запланированы заседания ученого совета. Основной лабораторный потенциал сохранен - некоторые ученые днями и ночами дежурили на месте пожара, и когда их пускали внутрь забирали оборудования. Так мы вынесли микроскопы, несколько камер и часть живых культур", - говорит Миничева.

По ее словам, большая часть научных материалов сохранилась – они либо были оцифрованы, либо их копии сохраняют работники дома.

Но, конечно, "живые" коллекции не вернуть, отметила ученый.

Напомним: